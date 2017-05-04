В Мурманске скончался заслуженный артист России Валерий Журавлев

В Мурманске в результате тяжелой болезни скончался заслуженный артист России Валерий Журавлев. Актеру было 60 лет.

1 февраля в местной больнице Мурманска на 61-м году жизни умер заслуженный артист России Валерий Журавлев. На протяжении 13-ти лет актер служил в драматическом театре.

На данный момент известно, что прощальная панихида с артистом состоится 6 февраля в 10 часов в зале БСО.

Стоит отметить, Валерий Журавлев был талантливым артистом и окончил Высшее театральном училище им. Б.В. Щукина. На сцене мурманского театра он реализовался в разных амплуа, от исторических персонажей до героев современности. Кроме основной актерской деятельности, он являлся преподавателем в колледже искусств.