В Петербурге на станции метро «Выборгская» распустились розы

Жители и гости Северной столицы смогут насладиться красотой роз и других прекрасных растений на станции метро «Выборгская». Все желающие могут посетить оранжерею в верхнем вестибюле.

Совершенно не имеет значения, какая пора года стоит за окном, если красоту очаровательных цветов можно наблюдать даже в феврале. Так, в оранжерее на станции «Выборгская» в Санкт-Петербурге каждый желающий сможет ощутить частичку весны.

На упомянутой станции распустились розы, а также амариллис и спатифиллум. Стоит отметить, что оранжерея богата на другие красивые растения и цветы, а первые из них появились в 1975 году.

Два года назад оранжерея на «Выборгской» станции была отреставрирована и оснащена новыми видами растений.