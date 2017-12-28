Кирилл Тершин, известный как «руки-базуки» нашел себе девушку. Снимок «синтолового парня» в компании неизвестной опубликовали в Telegram-канале популярного сообщества.

Как стало известно, Кирилл Терешин нашел себе девушку. На его странице «ВКонтакте» появилось видео, где он помогает неизвестной выйти из авто, берет ее за руку и идет с ней в неизвестном направлении.

Также появились снимки, как видно по маникюру «рук-базук», недавние. На них парень обнимает и целует девушку. В Сети уже начали обсуждать личность неизвестной дамы. Многие предположили, что с парнем она начала встречаться из-за его популярности и денег.

По мнению пользователей, девушка не могла начать отношения с парнем из-за романтических чувств. Многие считают его внешний вид крайне неприглядным. Также комментаторы пишут о том, что сам Терешин нашел девушку для подтверждения своей ориентации. Его трансформации и новые образы с крашенными волосами, нарощенными ногтями и ярким макияжем многих натолкнул на мысль о нетрадиционных пристрастиях парня.