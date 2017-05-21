В Московской области будет доступна оплата проезда банковскими картами

Жители Московской области получат возможность оплачивать проезд в общественных автобусах посредством банковских карт. Об этом стало известно из сведений директора по маркетингу и коммуникациям проекта «Стрелка» Алексея Фролова.

1 февраля представители предприятия «Мострансавто» сообщили о скорейшем новшестве в системе оплаты проезда в атобусах. Так, все жители Подмосковья смогут расплачиваться банковскими картами.

Алексей Фролов отмечает, что нововведение вступит в силу с марта текущего года. На данное время организация работает над созданием новых точек приобретения проездных «Стрелка».

Напомним, «Стрелка» - специальная карта для проезда в общественном транспорте Московской области.