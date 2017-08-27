В Липецке стартует конкурс «Мисс и Мистер студенчество». 2 февраля в 16:00 в КРК «Мегаполис» начнется отбор конкурсантов для участия в соревновании, сообщают в департаменте культуры Липецка.

Как стало известно, в конкурсе примут участие и девушки, получившие титул «Мисс студенчество» в прошлом. Конкурсантки расскажут новым участницам о возможных сложностях, с которыми придется встретится девушкам и парням, решившим побороться за титул Мисс и Мистера студенчества.

Во время отборного этапа претенденты на участие в конкурсе будут рассказывать о себе, представлять свои хобби и дальнейшие планы. После проведения отбора члены жюри определят количество конкурсантов. Число участников станет известно по итогам жеребьевки.

Участникам предстоит продемонстрировать свои таланты, внешние данные и интеллектуальные способности. В организации мероприятия примет участие ряд государственных организаций, ассоциаций и молодежных групп.