В Пхенчхане выдадут рекордное количество презервативов

В столице Зимних Олимпийских игр Пхенчхане выдадут рекордное количество презервативов. На этот раз спортсменам достанется 110 тысяч упаковок.

Традиционно после открытия очередных зимних олимпийских игр, которые в этом году пройдут в Южной Корее, организаторы выдадут спортсменам и тренерам 110 тысяч упаковок с резиновыми изделиями. Отмечается, что это на десять тысяч больше, чем в Сочи и Ванкувере, где участники соревнований могли довольствоваться только ста тысячами упаковок.

Примечательно, что презервативы будут раздавать бесплатно в туалетных комнатах и холлах олимпийской деревни всем желающим. Статисты уже бегло подсчитали, сколько презервативов намерены предоставить в среднем на одного участника Игр. Получилось, что каждый спортсмен смело может использовать до 37 штук контрацепции для мужчин. Известно, что большинство из выданных упаковок спортсмены привозят домой в качестве сувенира.

Напомним, что Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. На них ожидается около трех тысяч спортсменов из 90 стран мира.