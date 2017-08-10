Выездное совещание комитета Мособлдумы по экологии и природоведению прошло в Люберцах

Комитет Мособлдумы по экологии и природоведению провел выездное совещание в Люберцах. На встрече подробно обсуждалась экологическая ситуация в Московской области, а одним из самых острых вопросов стала рекультивация (запланирована на 2021-й год) расположенного в Торбеево полигона ТБО. Об этом проинформировал портал Федеральное агентство новостей.

По словам главы г. о. Люберцы Владимира Ружицкого, в Московской области в настоящее время далеко не самая простая экологическая обстановка, хотя в Люберцах ситуацию по большей части удается контролировать. Тем не менее, как отметил чиновник, со стороны местного населения постоянно поступают жалобы на пресловутый полигон в Торбеево. Владимир Ружицкий считает, что вопрос нужно решать с помощью строительства мусоросжигательных заводов (МСЗ).

Следует отметить, что в рамках борьбы с мусором в Московской области в ближайшие три-четыре года здесь будет возведено четыре МСЗ. Их строительством займется дочерняя компания «Ростеха» — «РТ-Инвест». В своей работе предприятия будут использовать японо-швейцарскую технологию, позволяющую термически перерабатывать отходы в энергию.