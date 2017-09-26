Турпоток в Костромскую область вырос до 1 млн человек

В прошлом году Костромскую область посетили около миллиона туристов. За последние несколько лет количество туристов увеличилось на 25 тысяч человек.

В области столкнулись с проблемой нехватки гостиниц, на данный момент ее практически решили. Об этом поделился с корреспондентами представитель Костромской области Сергей Ситников. Он подчеркнул, что в этом году прогнозируют рост турпотока на 3-5 процентов.

Он выразил мнение, что это может способствовать открытию новых туристических объектов, таких как музей сыра и проведений крупных мероприятий, самым значимым из которых стал фестиваль фейверка. Отмечается, что некоторые города в области не в полной мере используют существующий потенциал для заманивая туристов.

Он отметил, что в регионе ведется подготовка кадров для туриндустрии в Костромском госуниверситете и в колледжах. Ранее стало известно, что доходы турецких отелей упали в 2017 году, несмотря на рекордный рост заполняемости.