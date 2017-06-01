Макака-долгожитель в красноярском зоопарке отмечает свой 21день рождения

Макака-долгожитель из красноярского зоопарка по имени Тасик 1 февраля отметил свой 21-й день рождения. В парке флоры и фауны поделились, что Тасик попал к ним из Ленинградского зоопарка, где появился на свет. Это было в 2005 году..

Это одно из самых популярных животных в "Роевом Ручье", его знает практически каждый посетитель, ведь не возможно не обратить внимание на его проницательный взгляд. У этой обезьяны человеческий взгляд и богатая мимика лица, но он очень не любит когда его кривляют, тогда Тасик начинает обижаться и уходит как мудрый философ.

На родине этих приматов, в теплых странах Юго-Восточной Азии, их часто используют как помощника в сельском хозяйстве. Они не только помогают своим владельцам, но и погружают урожай на тележки для перевозок.

Однако, позволить себе приобрести обученную макаку, может не каждый.