Режиссер «Фантастических тварей» рассказал о секс-ориентации Дамблдора

Режиссер «Фантастических тварей» рассказал о секс-ориентации главного персонажа ленты Альбуса Дамблдора‍. Об этом Дэвид Йейтс сообщил поклонникам поттерианы.

Создатель популярного фильма о молодых годах жизни некоторых участников сказочной киноленты о Гарри Поттере Дэвид Йейтс поделился некоторыми подробностями предстоящего сезона серий второй части фильма «Фантастические твари и где они обитают».

Режиссер заявил, что не намерен впредь столь явно рассуждать на телеэкране о сексуальной ориентации главного героя волшебника и будущего преподавателя школы в Хогвартсе Альбусе Дамблдоре. Своим заявлением создатель интересных фильмов подстегнул дополнительный интерес среди представителей ЛГБТ-сообщества.

Сценарист фильмов и автор всего произведения Джоан Роулинг в социальных сетях сообщила, что уже столкнулась со злыми откликами в свой адрес.

Напомним, что новая часть «Фантастических тварей» выйдет на телеэкраны в этом году. Всего планируется представить пять подобных эпизодов.