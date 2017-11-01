Путин поздравил с 10-летием «Национальную Медиа Группу»

1 февраля президент России Владимир Путин адресовал свои поздравления по поводу 10-летнего юбилея коллективу ЗАО «Национальная Медиа Группа». По словам Путина, холдинг помогает развитию социальных и гуманитарных проектов.

Как указал Путин, «Национальная Медиа Группа» уже реализовала свои масштабные планы творческого потенциала. За эти 10 лет, указал президент России, холдинг попал в число самых крупных и эффективных компаний медиаиндустрии. Также он отметил конкурентоспособность и высокую результативность компании.

Путин заявил, что на сегодняшний день холдинг воплощает ряд проектов развлекательного и информационного характера. Компания охватывает разные слои аудитории зрителей и ведет работы по совершенствованию выпускаемых продуктов.

Помимо этого, Путин акцентировал внимание на том, что холдинг оказывает поддержку проектам, направленным на развитие подростков и помощь подрастающему поколению. Коллективу организации он пожелала удачи и новых успехов, преумножения результатов и плодотворной работы. Свое поздравление Путин разместил на портале Кремля в Сети.