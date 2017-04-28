На озеленение Кирова будет потрачено больше 38 млн рублей

В этом году в Кирове на озеленение города будет потрачено больше 38 миллионов рублей. Об этом рассказал представитель управления благоустройства и транспорта администрации города Олег Семаков на заседании Кировской городской думы.

Эта денежная сумма будет потрачена так: на 1650 деревьев и кустов потребуется больше 6,6 миллионов рублей. На посадку 300 деревьев практически два миллиона рублей. На посадку 100 кустарников потребуется 500 тысяч рублей.

На уход за цветником около 6,2 миллионов рублей. Отмечается, что это лишь работы по муниципальному заданию. Кроме этого деревья будут высаживать учащийся школьных заведений детские сады, городские предприятия и учреждения.

Это значит, что цифра высаженных деревьев возрастет в разы больше. Для того, чтобы не возникало вопросов, где будут высажены деревья, депутаты Госдумы предложили создать конкретный план по высаживанию деревьев в городе.

Ранее стало известно, что в восьми районных центрах Кировской области обустроят новые парки.