Фотомодель из Биробиджана снялась полуголой в 30-градусный мороз

Привлекательная модель из Биробиджана провела сексуальную фотосессию на открытом воздухе, не обращая при этом внимания на 30-градусный мороз. Девушка не испугалась свирепого мороза во время демонстрации красоты своей фигуры.

Популярная модель из Биробиджана Екатерина Чеченина порадовала своих поклонников пикантной фотосессией на 30-градусном морозе. Удивительные по своему характеру снимки делала родная сестра девушки на камеру телефона. При просмотре снимков можно увидеть, как модель позирует на фоне заснеженного леса.

Фанаты моментально стали одаривать свою любимицу лестными комментариями. Большинству из них понравились сделанные фотографии, но нашлись и те, кто отнесся к ним со скептицизмом. Сделанные снимки показали, что у модели действительно хорошее тело. На лице девушки можно увидеть, что сильный мороз не оказался помехой для ее хорошего настроения.

Отметим, что одним из секретов фотосессии на сильном морозе оказалось то, что девушка через каждые несколько минут согревалась в салоне автомобиля.