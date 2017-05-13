В Калининграде многодетные семьи получат по 50 тыс. рублей

Калининградские многодетные семьи, в которых в этом и прошлом году родились или родятся третьи и последующие дети, получат дополнительный региональный материнский капитал.

Такой проект закона был рассмотрен в среду на заседании областного правительства. Размер материнского капитала будет составлять 50 тысяч рублей. Чтобы получить капитал, среднедушевой доход семьи не должен превысить 1,5 величины прожиточного минимума (16380 рублей), установленного в Калининградской области.

То есть претендовать на данную сумму могут те семьи, в которых доход в месяц составляет меньше 81 900 рублей. Получить это сумму могут либо сразу, либо за несколько месяцев.

Со слов министра по социальной политике Анжелики Майстер, материнский капитал будет выдан 3 663 семьям, из них 1 828, в которых третьи и следующие дети появились в прошлом году.