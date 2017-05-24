В Воронеже неизвестные на машинах отстреливают бездомных собак

В Воронеже местные жители сообщили о происходящем в городе отстреле бездомных собак. Неизвестные ездят на красно-бордовой и белой машинах марки Citroen, из окон они стреляют по бездомным животным.

Как указали местные жители, город будоражат неизвестные люди, устроившие отстрел собак. Они ездят на двух авто марки Citroen и стреляют по бездомным животным. В итоге, улицы Воронежа оказались, как утверждают горожане, «залитыми кровью невиновных собак».

В местных СМИ горожане просят службы по защите животных обратить внимание на случаи отстрела.

По словам местных жителей, жесткость людей должна быть наказана. Между тем, нашлись и те, кто поддержал неизвестных. Как утверждают в социальных сетях некоторые пользователи, Воронеж заполонили бездомные собаки.

Многие боятся, что собаки начнут нападать на прохожих. В ответ на такие заявления любители животных указали, что даже с такой ситуацией нужно бороться более гуманными методами. Случай с отстрелом собак в Сети получил обсуждение.

Пользователи соцсетей начали спорить о проблемах бездомных собак и о том, как им можно помочь. В итоге, обсуждения пришли к тому, что в Воронеже нет полноценных приютов и волонтерских организаций, которые способны дать крышу всем бездомным животным.