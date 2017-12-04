В Белгороде выбрали победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление города

В Белгороде были подведены итоги конкурса на самое красивое новогоднее оформление города "Серебряное Белгорье". Церемония награждения побидителей проходила во Дворце культуры "Энергомаш".

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Конкурс проводят уже больше 15 лет подряд. В этом году заявки подали больше 200 человек. Это местные предприятия и организации, образовательные и культурные учреждения, ТОС, управляющие компании, обычные граждане и другие.

Победить можно было в одной из восьми номинаций "Любимый город в праздничном наряде", "Новогодняя ярмарка", "Новый год встречаем вместе", "Зимняя сказка", "Подарим праздник людям", "Частное домовладение", "Новогодняя стройка", "Белгород новогодний". Также участники боролись за Гран-при, которое в этом году одержала компания «Белагромаш-сервис». Полный список победителей конкурса «Серебряное Белогорье» – в распоряжении администрации и города Белгорода.