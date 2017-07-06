В 2018 на детские сады Приамурья будет выделено 47 млн рублей

В 2018 на частные детские сады Приамурья будет выделено 47 миллионов рублей. Власти региона помогают предпринимателям в покупке инвентаря, учебного пособия и игрушек для детей.

Больше двадцати детских садиков имеют лицензию а Амурской области. Деньги будут переведены только в те сады, у которых имеется лицензия. Денежные средства садам перечислят на покупку развивающих детских книг, игрушек, учебных пособий оборудования,инвентаря, а также на оплату труда некоторых работников.

Как подчеркнули работники из отдела планирования и финансирования Минобрнауки Амурской области, в регионе средние размеры субсидий на один сад составляют 800 тысяч рублен за один год.

На данный момент в регионе работают 22 частный детских садика с охватом в 1000 учащихся. Известно, что доступность дошкольного образования поднял президент России Владимир Путин.

Глава государства приказал до 1 марта разработать и утвердить программу по созданию дополнительных мест в организациях реализующих программы дошкольного образования, чтобы к 2021 году оно было на 100% доступно для всех детей страны в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.