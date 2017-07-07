Госдума в 4 раза увеличила штрафы за задержки авиарейсов

В Государственной думе внесли поправки для Воздушного кодекса России, в них предусматривается увеличить штрафы для авиаперевозчиков за задержки рейсов. Теперь, за один час просрочки перевозчик заплатит не 25 тысяч, а 100 тысяч рублей.

Несмотря на увеличение штрафа, перевозчику оставили право доказывать невиновность. В случае задержки рейсов из-за устранения поломки, угрожающей жизни пассажиров, или по причине непреодолимых обстоятельств, авиаперевозчик освобождается от выплаты штрафа. Инициаторами проекта выступили замглавы комитета экономики в Совфеде Валерий Васильев и Алексей Майоров. Согласно данным, поправки внесли на основе того, что в России поднялись цены, а штраф был утвержден при другом финансовом положении.

Как утверждает Васильев, 25 тысяч рублей в качестве штрафа за задержку рейса не сопоставляется с ценой перевозки. Исходя из этого, заявил замглавы комитета в Совфеде, размер штрафа нуждается в пересмотре. Теперь, вместо 25 тысяч за час задержки самолета перевозчик будет выплачивать в 4 раза больше.