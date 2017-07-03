Глава Барнаула лично продегустировал блюда, которыми кормят в детсадах

Представитель города Барнаул Сергей Дугин наведался в детский садик под номером 22 и попробовал пищу, которой кормят детей. Также он попробовал рыбные котлеты. Он оценил котлету и попросил добавку.

Мэр поинтересовался контролем качества продуктов питания и подчеркнул, что к этому нужно привлечь различных специалистов и родительский комитет. Также нужно проверять производителя.

Об этом рассказали в пресс-центре администрации. В детском саду поделились, что предпочитают местные продукты питания. Сотрудники рассказали, что лично осматривают продукт внешне, пробуют на вкус, цвет и консистенцию. Также на анализы продукты берут в Роспотребнадзоре.

Родители детей признались, что желали бы разнообразить рацион, добавить больше фруктов. Директор детсада отметила, что питание одного ребенка в день в декабре обошлось в 90 рублей, а по нормам 2017 года оно должно обходиться в 154 рубля.

Тем не менее, что положено, дети получают.

Ранее стало известно, что глава Барнаула приостановил увеличение родительской платы за детсад.