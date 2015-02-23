Свыше 50 московских библиотек переоборудуют в тематические площадки

Ряд московских библиотек изменят форму своей повседневной работы и со временем будут превращены в тематические культурные центры в текущем году в рамках проекта «Точки роста». О таких планах проинформировали на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Как проинформировали СМИ, в текущем месяце для горожан станут доступны три обновленных библиотеки. На северо-западе города, на базе ныне существующей библиотеки №227, начнет свою работу культурная площадка «Графические истории». Она будет сконцентрирована на работе с графическими романами либо комиксами. Книжный фонд библиотеки планируют разнообразить комиксами отечественного и зарубежного издания, как уточняется, среди них будут и коллекционные издания.

Главной целью проекта «точка роста» является обновление обычных районных библиотек и преобразование каждой в уникальные профильные читальни. Отметим, что в общей сложности в столице насчитывают порядка 441 библиотеки.