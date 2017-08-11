В Москве нашли пуговицу XVIII века с символикой Мальтийского ордена

В Москве в ходе строительных работ на улице Остоженка была обнаружена пуговица XVIII века, на ней изображен мальтийский крест. О находке сообщили на сайте Собянина.

Строительные работы на участке в районе Остоженки проводились два последних месяца 2017 года. Пуговицу нашли при раскопке земли. О находке сообщили археологам, те провели исследование на участке и нашли там остатки фундамента здания XIX века. Помимо этого, на земельном участке нашли обломки и части фундаментов хозпостроек XVII-XVIII веков. Такжы были найдены части дренажного колодца и печи из кирпича.

Сама пуговица, по мнению ученых, находилась на мундире офицера или унтер-офицера времен Павла I. На медной пуговице, диаметром в 3 сантиметра, изображен Мальтийский крест. Это значит, что находка относится к XVIII веку. Скорее всего, на мундире данную пуговицу носили в период с 1799 по 1803 годы. Именно в этом временном участке военные носили мальтийские мундиры.

Находку признали очень ценной. Пуговицу мог носить офицер времен Павла I, который сотрудничал с Мальтийским орденом – самым старым религиозным сообществом в мире. Сейчас археологи продолжают изучать найденные остатки зданий и построек. Все находки будут переданы в московский музей.