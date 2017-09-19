Экс-путана поделилась трудностями своей профессии

Проститутка в прошлом и писательница Гвинет Монтенегро рассказала о трудностях профессии путаны. Женщина поделилась, что у нее просят совета 12-летние девочки, как реализовать себя в сексуальной индустрии, что заставило женщину насторожиться.

Она обвинила во всем общество и СМИ, которые выставляют это занятие гламурным и роскошным. Писательница призывает больше говорить о действительных проблемах проституток: "Чтобы девушки знали всю правду".

Женщина пояснила, что представительниц этой профессии обычно представляют в окружении влиятельных людей в нескончаемых путешествиях по миру. "Реальность абсолютно другая" - отмечает она.

Также бывшая путана предупреждает о частом насилии над девушками, после чего те страдают от психологических расстройств. Гвинет Монтенегро — автор книги «Быть финансово успешной в секс-индустрии». В ней она рассказала о сексе с 10 тысячами мужчин, а также поделилась всеми «подводными камнями» данной профессии.