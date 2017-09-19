Российских гопников прозвали натуральными древними славянами

Пользователи соцсетей проявили симпатию к русским гопникам. Люди оценили фотоснимок с молодыми парнями, которые присели как львы-стражи, на присядки на опорные столбы ворот. Пользователи вывели фотографию в топ ресурса.

Опубликовавший пост пользователь под ником GAZAYOUTH93X подписал публикацию "Дмитрий и Анатолий: привратники стражи Славатара". Пользователи шутливо отметили, что рады наконец-то увидеть, как выглядели "древние славяне" из Славатара. Жители русских дворов демонстрировали познания характерного жаргона, некоторые из них материли на русском языке, используя латиницу.

Культура русских гопников приобрела известность социальных сетях несколько лет назад. Молодежь запада демонстрирует познания русского мата и записывает видеоролики, в которых подражают стилю гопников, их поведению, и умению сидеть на корточках.

В январе один из самых популярных YouTube-блогеров PewDiePie также показал владение русским матом, прокомментировав таким образом новости.