"Нелюбовь" Звягинцева номинировали на французскую премию "Сезар"

Российскую кинокартину "Нелюбовь" авторства режиссера Андрея Звягинцева номинировали во Франции на получение национальной премии "Сезар". Киноакадемия организовала трансляцию церемонии на своем Facebook 31 января.

Фильм будет соревноваться за первенство в звании "Лучшего зарубежного фильма". Конкуренцию ему составляют работы Кристофера Нолана "Дюнкерк", Дэмьена Шазелла "Ла-Ла-Ленд" и ещё четыре менее известных.

Представители французской Академии кинематографа и техники объявили номинантов на торжественном мероприятии, которое специально по этому случаю состоялась в парижском ресторане Le Fouquet's. Традиция ежегодного вручения "Сезар" возникла в 1976 году. Победителя определяют через тайное голосование, организованное среди 4 тысяч членов киноакадемии.