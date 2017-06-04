Скончался израильский поэт и писатель Хаим Гури

Ушел из жизни израильский поэт и прозаик Хаим Гури на 95-м году жизни. Он скончался вечером 29 января, но о смерти поэта стало известно 31 января.

В связи со смертью писателя, израильский президент Реувен Ривлин выразил соболезнования супруге и родным Гури. Он его назвал "Человеком который символизировал независимость, дружбу и борьбу". Хаим Гури стал лауреатом премии им. Соколова, премии им. Бялика и Государственной премии Израиля.

Массу его поэтических и прозаических работ перевели на десятки языков всего мира. Самые популярные поэмы посвящены арабо-израильской войне 1948 году и созданию государства, их переложили на музыкальные композиции и они стали любимыми песнями для жителей Израиля.

По данным издательства, Гури похоронят на кладбище Гар а-Менухот в Иерусалиме. Ранее стало известно, что Писатель Фредерик Бегбедер стал свидетелем ограбления в отеле Ritz.