Весной 2018 года покажут новые выпуски мультфильма "Простоквашино"

Грядущей весной этого года выпустят новые серии популярного советского мультфильма "Простоквашино". Так анонсировали в пресс-службе студии "Союзмультфильм".

Создатели утверждают, что изготовление мультипликационного продукта подходит к завершению. Креативный продюссер Алена Оятьева говорит, что команда киностудии поставила перед собой задание сохранить полюбившуюся зрителям атмосферу с добавлением некоторых современных элементов. Стоит отметить, что эпизоды выполняются, как и оригинальные, с применением техник рисованной анимации. Алена Оятьева надеется, что аудитория оценит продолжение полюбившегося сюжета.

Ранее в "Союзмультфильме" объявили, что намерены создать до конца 2020 года 30 серий длительностью в 6,5 минут. Таким образом, общий хронометраж достигнет 195 минут.