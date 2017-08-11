В Москве к долевому строительству привлекут еще около 150 млрд рублей граждан

В Москомстройинвесте сообщили о планах в текущем году привлечь к долевому строительству еще около ста пятидесяти миллиардов рублей финансовых средств от граждан. Такие данные появились у СМИ после конференции с председателем ведомства Москвы Константином Тимофеевым.

Глава Москомстройинвеста сообщил о планах увеличивать поддержку граждан в долевом строительстве. На сегодняшний день в распоряжении ведомства имеется уже порядка одного триллиона рублей, которые используются для строительства. Тимофеев отметил, что это большая сумма, однако он ожидает, что за текущий 2018 год она поднимется еще больше и достигнет показателя на сто пятьдесят миллиардов больше.

Константин Тимофеев уверен, что метод долевого строительства поможет ускорить развитие городской инфраструктуры. Таким образом Москва с годами будет приобретать все более высокий уровень и современный вид на фоне развивающихся городов.