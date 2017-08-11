Во Франции парень изуродовал лицо, пытаясь походить на Мэрлин Монро

Молодой человек из Франции города Тулон Сириль Ру заплатил пять тысяч фунтов стерлингов( практически 400 тысяч рублей) на ботокс, для того, что бы стать похожим на популярную артистку Мэрилин Монро.

Француз работающий официантом в местном кафе получил прозвище "Пластический парень" . Он постоянно посещает пластического хирурга для того,ч то бы поддерживать форму своих губ в одном и том же состоянии. Парень очень часто выкладывает фотоснимки в своем аккаунте в социальных сетях Instagram, ему также нравиться применять различные фильтры и макияж, для того, что бы визуально губы казались еще больше.

Ру также восхищается внешностью популярной теледивы Джослин Вильденштейн, которая стала еще популярнее из-за своего нездорового пристрастия к пластическим операциям. В издательстве отметили, что повальное увлечение ботоксом в настоящую проблему, известные люди часто рассказывают об увеличении и коррекции губ , а потом их же фанаты следуя их примеру перебарщивают с ботоксом. В отдельных случаях жертвы ботокса вынуждены удалять препарат хирургическим путем.