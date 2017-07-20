В Минкультуре поделились о господдержке кино в этом году

В Министерстве культуры Российской Федерации подготовили проект приказа, который утверждает основной принцип государственной финансовой поддержки кинопроизводства в этом году.

Согласно которому финансирование фильма не должно превышать 70 миллионов рублей. Это обсуждение будет продлено до 12 февраля. Для полнометражных игровых кинофильмов выделить не больше 40 миллионов рублей.

Для игровых кинофильмов-дебют не больше 25 миллионов рублей. Для полнометражных игровых детских кинофильмов не больше 59 миллионов рублей.

Также кинофильмы могут одержать поддержку не больше 2,3 стоимости проекта. Кроме этого, для завершения производства полнометражного кинофильма может быть выделено до 15 миллионов рублей. Сроки независимой антикоррупционной экспертизы назначены на период с 29 января по 4 февраля.