Ганди обвинила белых йогов из США в системном расизме

Религиовед Шринда Ганди в своей статье обвинила белых йогов из США в системном расизме. Об этом пишет издание The Independent.

Преподаватель из Мичиганского университета в своей статье утверждает, что йога на территории США в последнее время приобрела популярность по причине культурной пустоты общества в сочетании с идеями супремасизма, капитализма и глобализации белого населения. По мнению Шринды Ганди, американцы имеют лишь потребительский интерес к этой части индийской культуры и не уделяют внимания другим аспектам занятия.

Специалист обращает внимание, что большинство западных учителей йоги преподают людям исключительно физическую составляющую этого искуства, игнорируя культуру, историю и философию занятия. Такой подход нивелирует саму его суть. Шринда Ганди также отметила, что в США изучение йоги доступны только состоятельным слоям населения. Однако в эту категорию населения не попадают большинство мигрантов-индусов, которые имеют право практиковаться в йоге по праву культурного наследия.