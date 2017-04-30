Саундрек к фильму Samsung написала группа Starcardigan из Владивостока

Песня группы Starcardigan из Владивостока стала главной мелодией для короткометражного фильма компании Samsung "За горизонт. Олимпийский огонь". Об этом сообщают участники группы на своей официальной странице в соцсети.

Как стало известно, новая часть документального фильма повествует о незрячем путешественнике и фотографе из Екатеринбурга, который стал факелоносцем в Пхенчхане. Фильм сопровождается песней Taxi группы Starcardigan из Владивостока, исполненной в стиле инди-рок. Как рассказали авторы фильма, его идея заключается в том, чтобы показать людей, способных творить за гранью физических возможностей.

Фронтмен группы Starcardigan Иван Сосновцев рассказал, что съемочная бригада и представители Samsung самостоятельно вышли на группу через московский лейбл, в который они входят. Он также отметил, что идея фильма членам группы понравилась и им приятно осознавать, что Starcardigan причастна к такому значимому событию.