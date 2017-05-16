Картины Пикассо и Матисса стали Telegram-стикерами Эрмитажа

Фрагменты из картин легендарных художников Пабло Пикассо, Анри Матисса и Джорджоне стали стикерами в мессенджере Telegram. Их выпустили при поддержке крупнейшего музея России Эрмитажа, представители которого и сообщили о новинке в Facebook.

Накануне на официальной страничке Государственного Эрмитажа в Facebook появилось сообщение, согласно которому в Telegram появились новые необычные стикеры. От остальных они отличаются тем, что сделаны из фрагментов известных картин, авторами которых являются такие художники, как Рембрандт, Пабло Пикассо, Анри Матисс и Джорджоне. По мнению специалистов, создание стикеров – это такой ход, чтобы привлечь больше посетителей в музей, однако он действительно может сработать.

В сообщении от Эрмитажа указывалось, что на современное нововведение его сотрудников вдохновила одна из картин Рембрандта. Она изображает лицо юноши, которое одновременно выражает множество эмоций: это и удивление, и гнев, и испуг. В Telegram многие используют стикеры, чтобы передать свои чувства, внутреннее состояние и выражение лица, а новинка от музея прекрасно справится с этой задачей.