В школьных заведениях возможно введут уроки психологии

Уроки психологии возможно будут введены в школьную программу. Об этом рассказал Зураб Кекелидзе, представитель ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского».

В центре уже подготовлены книги по психологии с третьего по 11 класс. Также подготовлены рабочие тетради для учащихся для вопросов и ответов. Все передали в Российскую академию образования и детскому омбудсмену Анне Кузнецовой на рецензирование. Поделился представитель на переговорах где специалисты обсуждали причины подростковой и молодежной агрессии.

С его слов, в центе рассчитывают на получение рецензии, для внесения коррективов, к концу следующего месяца. После этого цент направит пособия в Минобразования. А уже после оценок Минобразования можно будет вводить.

Однако для этого нужны и педагоги. И для них тоже необходимы книги. Это будет сделано совместно с Минобром. - прокомментировала психиатр. Также она подчеркнула, что уже создана программа для курсов повышения квалификации педагога раз в пять лет. Ранее стало известно, что Руководство школы в Бразилии сожгло в спортзале тысячу учебников.