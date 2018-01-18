В США начали расследование Apple из-за замедления работы в прежних iPhone

В Министерстве юстиции в США начали расследование в отношении компании Apple из-за замедлений работы гаджетов предыдущих моделей.

Такая же проверка проводится комиссией по ценным бумагам и биржам США. Первую контрольную акцию направили для выявления нарушения законодательства, вторую на возможную тайную информацию от инвесторов.

Такие проверки не означают, что в отношении компании собираются выдвинуть какие-либо обвинения. Стало известно, что в конце прошлого года в компании Apple признались, что намеренно замедляли работу устаревших моделей для того, что бы продлить жизнь аккумулятора.

Две гражданки Америки подали в суд с требованием о взыскании с компании компенсации за за умышленное замедление работы гаджета. Такие же иски готовили и в Российской Федерации . Корпорация Apple пообещала выпустить обновление для своей операционной системы iOS, в котором можно будет отключить замедление работы смартфонов.