В Сети появился русскоязычный трейлер фильма "Человек-муравей и Оса"

В Сети появился двухминутный русскоязычный трейлер нового фильма про супергероев "Человек-муравей и Оса". Ролик опубликован на YouTube-канале iVideos 30 января.

Режиссером нового фильма от Marvel является Пейтон Рид, а главные роли в супергеройской картине достались Полу Радду, Майклу Дугласу и Эванджелине Лилли. Новый персонаж, Оса, способен менять свой размер. Судя по тому, что показано в трейлере, Оса присоединиться к команде Капитана Америки.

Стоит отметить, что в России новый супергеройский фильм "Человек-муравей и Оса" выйдет в прокат 5 июля 2018 года. В США премьера состоится на день раньше, 4 июля.

Напомним, что первый сольный фильм про Человека-муравья вышел в 2015 году, а в 2017 он появился в еще одном проекте Marvel - "Мстители: Гражданская война".