Британцы зарабатывают деньги на втулках от туалетной бумаги

В Британии местные жители нашли очень странное применение фтулкам от использованной туалетной бумаги. Жители страны массово начали продавать втулки от туалетной бумаги. Отмечено, для такого товара он стоит достаточно дорого.

Интернет-сайты не редко удивляют своим предложенным товаром. В этих интернет магазинах можно заказать все, что душе угодно. Но британские корреспонденты было очень удивлены новому товару. Это втулка от использованного рулона туалетной бумаги. Они продаются как поштучно так и в упаковках от 25,50 и 100 штук.

Отмечается, для чего они вообще нужны не один продавец не указал. Корреспондентам стало известно, что приобрести одну упаковку из 130 штук втулок можно приблизительно за 25 фунтов, а это если перевести на рубли выходит две тысячи рублей. Для такого ненужного в быту товара такая не малая стоимость.

Позже стало известно, что товар можно использовать в садоводстве, рукоделии или в качестве развлечений, к примеру для хомяка. Как выяснилось, школьникам часто дают домашнее задание смастерить, что-то необычное из втулки. И родители вынуждены покупать упаковку.