На семинаре для будущих директоров школ рассмотрели типичные ошибки руководителей общеобразовательных учреждений

На базе Московского центра качества образования в рамках цикла “Школы будущего директора” прошел семинар для будущих директоров, посвященный обсуждению типичных ошибок, допускаемых руководством школ по отношению к материальному учету и бухгалтерии. В завершении мероприятия перед участниками выступил руководитель департамента образования Москвы Исаак Калина.

В своем выступлении глава департамента критически отозвался об отношении некоторых директоров к доверенной им работе, а именно, как высказался Исаак Калина, как к “финишу в заезде на велосипеде”. Он уточнил, что “Должность директора - это не финиш, а старт гораздо более сложному подъему вверх. Конечно надо знать, что нужно сделать, но при этом надо знать, чего делать нельзя”.

Перейдя к вопросам семинара, глава департамента назвал три ситуации, которые могут потребовать вмешательства департамента образования: нанесение ущерба бюджету или государственной собственности, угроза безопасности детей в школе, причинение ущерба качеству образования. Эти ситуации Исаак Иосифович прокомментировал следующим образом: “…если в департамент поступают сведения о возникновении хотя бы одной из перечисленных ситуаций, мы вынуждены вмешиваться и принимать все необходимые меры, вплоть до кадровых”. Все остальные вопросы и проблемы школа может решать без участия департамента.

Путь предотвращения возникновения подобных ситуаций представитель министерства видит в реализации основной миссии департамента, которую он выразил, отметив: “Наша задача - не в том, чтобы решить локальный конфликт, а в том, чтобы сформировать систему, в которой таким конфликтам просто нет места”.