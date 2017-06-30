Найден истинный автор пьесы "Эдуард III"- это не Шекспир, а Томас Кид

Согласно нескольким проведенным анализам австралийскими специалистами, они пришли к выводу, что Шекспир отнюдь не абсолютный автор пьесы "Эдуард III".

После сопоставления всех техник писания известных авторов того времени, работниками Австралийского национального университета, Университета Чарльза Стерта и Организацией оборонной науки и техники было обнаружено, что 14 из 19 сцен творения набросаны пером Томаса Кида. Далее брались другие общие работы авторов и при помощи техники RPAS, которая базируется на четырех нейролингвистических индикатора: отображение полноты словарного запаса, употребление личных местоимений и служебных слов, и вербальное описание чувств и ощущений. Что позволяет выявить истинного автора через стиль письма. В итоге оказалось, что подлинный автор пьесы – это Кид. Им написаны 12 сцен. Шекспиром – 5, а ихсовместный труд – это 2 сцены. Примечательно, что части приписываемые Шекспиру, были написаны Кидом. Еще один вариант событий подразумевает напсиание пьесы Кристофером Марло.