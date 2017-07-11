Режиссер "28 панфиловцев" выпустил трейлер к новому фильму "Танки"

Уже с середины весны в прокатном доступе будет фильм "Танки" от режиссера "28 панфиловцев" Кима Дружинина. Трейлер можно увидеть и сейчас.

В ленте освещается прохождение пробега прототипов Т-34 к вождю в Москву, для одобрения образцов и запуска в серию новой боевой разработки конструктора Кошкина. Первое название фильма звучало как "Увидеть Сталина", однако позже произвели замену на существующее. Воссоздание прототипов Т-34 – было специально сделано для съемок фильма. В основу работы легли реальные события, но попадаются и домыслы режиссера, хотя любые совпадения это не случайность. Для съемочной группы было важно напомнить, что у легендарного Т-34 есть свои создатели и их не следует забывать. Фильм предназначен прежде всего для молодежи. Это и история, и любовь, и шпионы, и перестрелки.