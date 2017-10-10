В Польше, согласно закону, запрещено торговать по воскресеньям

Главой государства Польши во вторник подписан закон, запрещающий торговать по воскресеньям. В силу закон будет вступать поэтапно с марта 2018 по январь 2020.

Планировалось, что действие закона вступит в силу с 1 января 2018 года, но позже все переиграли на более поздние сроки. С весны режим работы магазинов по воскресеньям будет ограничен. Так, они открыты для посетителей в первое и последнее воскресенье месяца. Но с 2020, уже полностью будет наложено вето на воскресную торговлю. Но есть и исключения, они распространяются на интернет-магазины и АЗС. В случае нарушения закона существует штраф или ограничение свободы. Свое решение президент объяснил, что запрет торговли в воскресенье только положительным образом отобразится на польских семьях. Такой длительный переходной период, создан для того, чтобы люди могли привыкать постепенно к новшествам. Есть и противники нововведений. Так они считают что закон принесет убыток магазинам на приграничной зоне, ведь только Белорусы по воскресеньям оставляют порядка 100 млн евро в магазинах.