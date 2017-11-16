ОКР удалил слова сноубордистки Заварзиной об отказе участия в Олимпиаде

На официальной страничке ОКР в твитере Заварзина выразила протест против выступления без символики страны. На что ее супруг Виктор Уайлд полностью не подтверждает такую информацию, а позже информация была удалена со страницы.

26 января МОК огласил список правил, согласно которым российские спортсмены могут допуститься для участия в Олимпиаде. Они обязаны были одевать только утвержденную форму с логотипами МОК, не высказывать никаких выражений, связанных с символикой ОКР и были отстранены от участия в альтернативных церемониях чествования победителей. Сейчас известен только один случай отказа от участия в Олимпиаде – это Ольга Граф, выступавшая как конькобежец.