В Челябинске сняли обвинения с егеря, который сам отремонтировал дорогу

Решение по делу егеря Ихтиандра Шарипова было отменено Челябинским областным судом. Ранее вынесенное решение районным судом о внесении денежных средств в размере 2,5 млн рублей и рекультивацию земли на которой построена дорога, признали недействительным.

Апелляция, поданная егерем была удовлетворена. Ихтиандру Шарипову были предъявлены обвинения в незаконном строительстве трассы на сельскохозяйственных землях. За историей наблюдала вся Россия. В складчину с охотниками, Шарипов смог сделать полукилометровую дорогу грунтовку проходящую через Курганскую область до охотхозяйства Коклан. По подсчетам Россельхознадзора, ущерб нанесенный плодородным землям составляет порядка 2,5 млн рублей. С учетом месячного жалования егеря в 5,5 тыс рублей – это напоминает издевательство. Чиновникам Россельхознадзора данная ситуация показалась маразмом.