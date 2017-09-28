Вдова Евстигнеева делит многомиллионное наследство с любовницей мужа

Ирина Цывина, будучи законной супругой Евгения Евстигнеева, вынуждена делить наследство с другими женщинами своего мужа.

Как оказалось, Евстигнеев все 15 лет брака, жил с другой женщиной. После смерти Евгения Евстегнеева между двух Ирин будет дележка имущества их любимого мужчины.

Всего Ирина Цывина состояла в браке трижды. После смерти ее третьего мужа Александра Благонравова, началась дележка наследства. Ирина Цывина, будучи абсолютно не конфликтным человеком, хочет все решить мирно и пытается договориться со всеми полюбовно. Но есть и такие претенденты, которые хотят всего и побольше. Пасынок Цывиной Александр Александрович Добронравов младший претендует и на автомобиль, принадлежащий актрисе. На квартиру, которую она покупала за средства вырученные от продажи наследства, на часть дачи, которая была построена в память об Евстигнееве. При этом в суд лично он не появляется, а действует через защитника, в то время как Ирина появляется сама лично.