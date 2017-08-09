В Instagram добавят возможность видеозвонков

Достаточно популярное в настоящее время фото приложение, получит еще больше сходств с мессенджером WhatsApp либо Skype. Instagram в ближайшем времени получит возможность поддержания видео звонков, сообщают СМИ.

Ссылаясь на данные профильного сайта, на данный момент разработчики социальной сети проводят тестирование видеосвязи между пользователями. Отмечается, что помимо этого был выявлен намек на новую функцию Instagram. Так в ближайшем будущем появится новое дополнение, а именно при открытии блока с сообщениями и выбора определенного пользователя, в правом верхнем окне будет показываться значок камеры.

Специалисты провели изучение прошивки приложения, и узнали, что на сегодняшний день кнопка является неактивной. В будущем пользователи смогут беседовать друг с другом при помощи видео. Дата, когда данная функция станет доступной остается втайне.