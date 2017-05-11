В новом фильме роль Николая II сыграет экс-Супермен Брэндон Рут

В новом фильме роль императора Николая II досталась Брэндону Руту, который некогда сыграл главную роль в "Возвращении Супермена". Об этом пишет издание Variety.

Проект представляет собой киноадаптацию анимационной картины "Анастасия", выпущенной в 1997 году киностудией 20th Century Fox. Сюжет вращается вокруг дочери последнего царя Российской Империи Николая II.

Во время своих похождений из-за опасности со стороны большевиков Анастасия Романова через временной портал проникает в 1988 год. Этот период создатели работы уже отсняли летом 2017 года. В апреле же съемочная группа во главе с режиссером Блейком Харрисом снимет эпизоды, развивающиеся в 1917 году. Образ Анастасии примерила на себя актриса Эмили Кэри.