Полиция в Индонезии насильно побрили трансгендеров и заставили их быть мужчинами

Сотрудники полиции в Индонезии насильно побрили трансгендеров и заставили их быть мужчинами. Было задержано 12 трансгендеров. Полицейский устроили облаву в нескольких салонах красоты. Были задержаны как сотрудники салонов так и их посетители, они были доставлены в участок, им состригли волос, и заставили надеть мужскую одежду.

Также им сказали, что с ними будут работать до того момента, пока они не станут снова мужчинами. Представитель полиции Ахмад Унтунг Сурианата рассказал,что правоохранители заставляли их бежать кросс и громко петь песни, пока их голос снова не огрубеет и не станет похожим на мужской.

Со слов начальника полиции, целью этого предупредить рост числа представителей ЛГБТ сообщества в регионе. Так как это может быть не безопасным для молодого поколения индонезийцев.

Он отметил, что полиция получила благословение от местного елема-мусульманского богослова. Ачех — единственная провинция Индонезии, где существует исламская полиция нравов и действуют законы шариата.