Медики: Маньяков можно вычислить еще в детстве

Медики заявили, что кровавых маньяков можно выявить еще в детстве. Некоторые маньяки проходят этап жестокости на домашних питомцах. Они жестоко мучают и убивают ни в чем невинных животных.

Такое же поведение может повториться по отношению с людям с более низким социальным статусом. На прошлой неделе специалисты проводили совместную консультацию с детским психиатром Оксаной Саркисовой, они проводили беседу с очень трудным ребенком, у мальчика большие проблемы в поведении. Ребенок с пяти лет пробует алкогольные напитки и ведет себя абсолютно неконтролируемо. На данный момент мальчику исполнилось 10 лет, а у него уже явные признаки алкоголизма. Психолог выяснила, что за последние три года в семье мальчика погибло четыре домашних кота. Животных замучили и жестоко убили.

И за последний год специалисты находили умирающих кошек или собак с перевязанными лапками. Психиатр считает,что это первые признаки маньяка. Ребенку необходима помощь специалистов, и если у него будут подтверждены признаки садизма. Его будут лечить, для того, что бы в дальнейшем мальчик не вырос маньяком.

Родители должны обращать внимание, на интерес ребенка к сексуальным картинкам фильмам для взрослых или сайтам, все это требует тщательных наблюдений и внимания.