В банке Перу сотрудники успели зафиксировать призрака

Работники финансового учреждения в Перу в конце рабочего дня, успели заснять на видео призрака.

По утверждению банковских служащих, они заметили призрак маленькой девочки и успели заснять его. Доказательства уже выложены в сеть и доступны для общего пользования. Ролик выложили в одной из социальных сетей и молниеносно распространился по просторам интернета. Буквально за 2 дня он набрал 200 просмотров и больше тысячи репостов. На видео четко видно убегающий силуэт, а потом он исчезает куда-то. По мнению очевидцев, они видели известную Плачущую девочку. Латиноамериканский народ верит в то, что она существует.

По поводу видео, мнения разделились. Для кого то это была действительно встреча с призраком, а кто-то назвал это игрой света.