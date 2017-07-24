В соцсети Mylistory добавлен ряд новых функций

Специалисты сообщили о выпуске очередного обновления для Mylistory, добавив при этом в приложение ряд новых и полезных для пользователя функций. Отныне юзерам доступна возможность прямого эфира, а также удаления нескольких неактуальных чатов.

Обновления версия Mylistaryуже доступна в интернет-магазинах App Store и PlayMarket. Согласно слов, разработчиков данного проекта, они также оснастили программу возможностью увеличения фото и сохранения присланных видеороликов в галерею на гаджете. При желании юзеров они смогут закрывать свой профиль, отправить негативные комментарии. Возможность доступа в социальные сети будет доступна с нескольких различных аккаунтов. Разработчики сообщили о скором выпуске очередного апгрейта, по той причине, что все функции не смогли уместиться в текущей новинке.

Mylistory смогла завоевать свою популярность после того, как в ней зарегистрировался Рамзан Кадыров, возглавляющий Чеченскую Республику. За несколько часов на его аккаунт было подписано свыше десяти тысяч фолловеров. Отмечается, что на сегодня их количество достигло порядка 55 тысяч.