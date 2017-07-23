Трейлер к фильму от Стивена Содерберга снятого на iPhone доступен для всех

Фильм «Не в себе», который был снят с помощью iPhone режиссером Стивеном Содербергом, будет доступен для просмотра с конца марта. Трейлер можно посмотреть уже сегодня.

Режиссер Стивен Содерберг, известный по фильму про друзей Оушена, снял на смартфон новую картину «Не в себе» трейлер можно посмотреть на Youtube. Время съемок заняло всего неделю. Сразу после завершения схемок монтировали кадры каждый день. Сюжет построен на преследовании девушки неким неизвестным мужчиной через интернет. Слишком повышенное внимание парня, приводит девушку в психиатрическую клинику. Где ее насильно пытаються излечить, но страх преследования присутствует и в стенах клиники.

В России можно будет увидеть картину уже с 29 марта.